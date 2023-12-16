حمدان بن محمد ينعى أمير الكويت

(MENAFN
- Al-Bayan)
نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتقدم سموه بخالص العزاء وصادق المواساة لأهل الكويت.
وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهلنا في الكويت في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ... رحم الله فقيد الكويت وفقيدنا وفقيد العالم العربي والإسلامي وأسكنه فسيح جناته".
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