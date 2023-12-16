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حمدان بن محمد ينعى أمير الكويت

12/16/2023 8:00:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتقدم سموه بخالص العزاء وصادق المواساة لأهل الكويت.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهلنا في الكويت في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ... رحم الله فقيد الكويت وفقيدنا وفقيد العالم العربي والإسلامي وأسكنه فسيح جناته".


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