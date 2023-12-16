مكتوم بن محمد ينعى نواف الأحمد الصباح

(MENAFN
- Al-Bayan)
نعى
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وتقدم سموه بخالص التعازي والمواساة لأهل الكويت.
وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "خالص التعازي والمواساة لأهلنا في الكويت لوفاة المغفور له بإذن الله، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وندعو الله أن يتغمد فقيد العالم العربي والإسلامي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهل الكويت الصبر والسلوان".
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN16122023000110011019ID1107606624
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.