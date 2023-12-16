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مكتوم بن محمد ينعى نواف الأحمد الصباح

12/16/2023 8:00:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وتقدم سموه بخالص التعازي والمواساة لأهل الكويت.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "خالص التعازي والمواساة لأهلنا في الكويت لوفاة المغفور له بإذن الله، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وندعو الله أن يتغمد فقيد العالم العربي والإسلامي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهل الكويت الصبر والسلوان".

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