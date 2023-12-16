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أحمد بن محمد ينعى أمير الكويت

12/16/2023 8:00:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتقدم سموه بخالص العزاء لأهل الكويت وسائر الأمة العربية والإسلامية
في الفقيد.

وقال سموه عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "خالص التعازي لأهلنا في الكويت وسائر الأمة العربية والإسلامية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ... رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه وشعب الكويت الصبر والسلوان".

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