الكويت.. مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم ، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"

أن مجلس مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا استثنائيا في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي: "بقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره مؤمنة بأمر الله تعالى ينعى مجلس الوزراء إلى أسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي الكريم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدنا وراعي مسيرتنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد رحمه الله بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية وبوفاته رحمه الله فقدت الكويت والأمتين العربية والإسلامية إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ لندعو المولى العزيز القدير أن يجزي سموه بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته.

وعملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمه النجاح والتوفيق بما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة ووفاء وإخلاص لبلده وشعبه لكل ما فيه رفعة دولة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها ليكون لنا جميعا خير خلف لخير سلف وأنه سبحانه سميع مجيب.

وإزاء هذا المصاب الجلل تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز