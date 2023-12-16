نواف الصباح.. مسيرة حافلة بخدمة الكويت

توفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر السبت، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة.

وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

ولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في 25 يونيو 1937، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر.

تولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020م.

وتعهد، خلال أداء اليمين الدستورية، بالحفاظ على "رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها".

وكان قد تولى ولاية العهد في 20 فبراير 2006.



كما تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.

وتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.

تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.

وتولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.

وعين محافظاً لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.

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