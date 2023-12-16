الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في غزة

الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في غزة
التاريخ
12/16/2023 8:00:46 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وزع الهلال الأحمر الإماراتي 6865 طرداً غذائيا على النازحين في قطاع غزة استفاد منها 34,325 شخصاً.
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