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الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في غزة

12/16/2023 8:00:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وزع الهلال الأحمر الإماراتي 6865 طرداً غذائيا على النازحين في قطاع غزة استفاد منها 34,325 شخصاً.

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