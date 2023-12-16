الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في غزة

في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وزع الهلال الأحمر الإماراتي 6865 طرداً غذائيا على النازحين في قطاع غزة استفاد منها 34,325 شخصاً.

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