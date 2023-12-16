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محمد بن زايد ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

12/16/2023 8:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” ببالغ الحزن و الأسى أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.

وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي: // بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الذي انتقل إلى جوار ربه.
وقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج//..

MENAFN16122023000110011019ID1107606618

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