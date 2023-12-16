محمد بن زايد ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

(MENAFN
- Al-Bayan)
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” ببالغ الحزن و الأسى أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.
وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي: // بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الذي انتقل إلى جوار ربه.
وقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج//..
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