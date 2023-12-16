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محمد بن زايد: نواف الأحمد قائد حكيم أسهم في تعزيز العلاقات الإماراتية-الكويتية

12/16/2023 8:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان
قائداً
حكيماً قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية-الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X":
"رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل. لقد كان الراحل الكبير قائدًا حكيمًا قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية-الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك".


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