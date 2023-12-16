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الكشف عن تفاصيل جديدة بقتل 3 محتجزين على يد الجيش الإسرائيلي

12/16/2023 7:24:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/قال الجيش الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية التي أجراها حول مقتل 3 إسرائيليين على يد جنود بالجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تظهر أن إطلاق النار جرى خلافًا لتعليمات إطلاق النار.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، "المختطفون خرجوا من إحدى البنايات السكنية في حي الشجاعية بعد الاختباء بها لعدة أيام".

وأردف، "الجنود أطلقوا النار على المختطفين رغم أنهم رفعوا راية بيضاء وصرخوا باللغة العبرية (النجدة)".

وتابع، "أحد المختطفين لم يتعرض للإصابة وعاد للمبنى الذي خرج منه ولكن الجنود أطلقوا عليه النار مجددًا رغم استسلامه، الجيش عثر في البناية التي خرج منها المختطفون بعد مقتلهم على كتابات استغاثة بالعبرية كانت على السطح".

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