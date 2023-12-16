تصريحات جديدة من الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الفدرالي في نيويورك جون ويليامز إن خفض معدلات الفائدة ليس موضوعاً مطروحاً للنقاش في الوقت الحالي بالنسبة للبنك المركزي.



وفي مقابلة مع CNBC، قال ويليامز: نحن لا نتحدث فعلاً في الوقت الحالي حول تخفيضات للفائدة .. نحن نركز جداً على سؤال أمامنا وهو ما إذا كانت السياسة النقدية وصلت إلى مستويات مقيدة بشكل كاف من أجل التأكد أن التضخم تباطأ نحو المستهدف البالغ 2%.



وتوقع الفدرالي الأميركي في اجتماع الأسبوع الماضي خفض الفائدة بمقدار 3 مرات العام المقبل، واتخذ المتعاملون تلك التقديرات كإشارة على أن البنك يغير موقفه المتشدد وأنه قد يبدأ خفض معدلات الفائدة بصورة أقرب من المتوقع في 2024.



ومع ذلك أكد مسؤوال الفدرالي في حديثه لـCNBC على أنه من السابق لأوانه مجرد التفكير في تلك المسألة.



كما شدد ويليامز على أن الفدرالي سيظل معتمداً على البيانات، وأنه في حالة انعكاس المسار الخاص بتباطؤ التضخم فإنه مستعد لتشديد السياسة النقدية مجدداً.



وواصل: يبدو وأننا عند أو قريبين من مستويات مقيدة بشكل كاف لكن الأمور قد تتغير .. شيء واحد تعلمناه على مدار العام الماضي وهو أن البيانات قد تتغير وبطرق مفاجئة.



على الجانب الآخر صرح ئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن الفدرالي الأميركي يمكن أن يبدأ خفض أسعار الفائدة "في وقت ما في الربع الثالث" من العام 2024 إذا انخفض التضخم كما هو متوقع.



وفيما يتعلق بالتضخم، شدد ويليامز على أنه يتباطأ، مشيراً إلى أن السياسة النقدية تعمل بالشكل المطلوب.

CNBC