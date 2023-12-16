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فاينانشال تايمز: مجموعة السبع تكثف محادثاتها لمصادرة الأصول الروسية المجمدة

12/16/2023 7:23:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مجموعة دول السبع الكبار G7 كثفت محادثاتها خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية مصادرة جزء من الأصول الروسية المجمدة وتحويلها إلى أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، فإن دول G7 تبحث هذا القرار بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى اللحظة قرارا بشأن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو تقسم على 4 سنوات، كما لا يزال الكونغرس الأمريكي غير مستعد للمصادقة على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 61 مليار دولار لكييف.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن يكون نقل جزء من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا هو الحل البديل للتمويل في ظل هذه الظروف.
وشددت على أن المسؤولين الأمريكيين اتخذوا موقفا قويا بشكل غير متوقع حول هذه القضية، معلنين أن هناك طريقة لمصادرة الأصول "بما يتوافق مع القانون الدولي"، لافتين إلى ضرورة حل المشكلة في المستقبل القريب.

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