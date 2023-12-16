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بالفيديو.. هذا ما توعد به السنوار محقق الشاباك الإسرائيلي قبل أعوام

12/16/2023 7:23:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مقابلة مع ضابط في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) كان مسؤولا عن التحقيق مع رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في قطاع غزة، تحدث خلالها عن تفاصيل مثيرة بشأن المعلومات التي أدلى بها في حينه.


ويذكر الضابط "جاي حن" أن السنوار قال له خلال اعتقاله في السجون الإسرائيلية "أنا الآن أسير في سجونكم، ولكن خذ في الحسبان بعد عدة سنوات ستكون أنت وعائلتك سجناء عندي".


وقال ضابط الشاباك إنه سخر من كلام السنوار في ذلك الوقت، لكنه أدرك اليوم معنى عظمة ما حدث.
يذكر أن السنوار اعتقلته إسرائيل في سجونها عام 1988، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 4 مرات، بالإضافة إلى 30 عاما.


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