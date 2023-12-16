بالفيديو.. هذا ما توعد به السنوار محقق الشاباك الإسرائيلي قبل أعوام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مقابلة مع ضابط في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) كان مسؤولا عن التحقيق مع رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في قطاع غزة، تحدث خلالها عن تفاصيل مثيرة بشأن المعلومات التي أدلى بها في حينه.
ويذكر الضابط "جاي حن" أن السنوار قال له خلال اعتقاله في السجون الإسرائيلية "أنا الآن أسير في سجونكم، ولكن خذ في الحسبان بعد عدة سنوات ستكون أنت وعائلتك سجناء عندي".
وقال ضابط الشاباك إنه سخر من كلام السنوار في ذلك الوقت، لكنه أدرك اليوم معنى عظمة ما حدث.
يذكر أن السنوار اعتقلته إسرائيل في سجونها عام 1988، وحكمت عليه بالسجن المؤبد 4 مرات، بالإضافة إلى 30 عاما.
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