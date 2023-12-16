سرايا القدس : استهدفنا دبابة صهيونية في تل الزعتر
التاريخ
12/16/2023 7:23:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس انها استهدفت دبابة صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "التاندوم" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.
كما واكدت إن مقاتليها قصفوا حشودا عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.
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