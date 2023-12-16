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سرايا القدس : استهدفنا دبابة صهيونية في تل الزعتر

12/16/2023 7:23:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس انها استهدفت دبابة صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "التاندوم" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما واكدت إن مقاتليها قصفوا حشودا عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.

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