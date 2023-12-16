اجتماع مرتقب بين أنشيلوتي وبيريز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إثارة الجدل خلال الموسم الحالي.وينتهي عقد أنشيلوتي مع الميرنجي الصيف المقبل، ويرتبط المدرب الإيطالي بقوة بتدريب منتخب البرازيل.ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يتحدث أنشيلوتي والرئيس فلورنتينو بيريز كثيرًا، لكن حتى الآن لم تكن هناك محادثة ملموسة بشأن المستقبل أو العقد الجديد.وأشارت إلى أن الأحاديث السابقة تتضمن فقط نقل الأفكار حول مدى الراحة والطمأنينة التي يشعر بها الطرفان في التعامل معا.وأوضحت أن اللقاء الخاض بمناقشة مستقبل أنشيلوتي سيعقد خلال الأيام المقبلة، لكن كلا الطرفين يعلم أن أي اتفاق مبدئي يمكن الوصول إليه خلال الاجتماع يعتمد في النهاية على نتائج الفريق هذا الموسم.

وذكرت أنه يمكن الوصول إلى اتفاق بين كارلو أنشيلوتي وفلورنتينو بيريز في أي وقت، لأن التفاهم كلي ومطلق بين الطرفين.

وكشفت أن لا أحد في ريال مدريد الآن يفكر في وجود مدرب آخر على مقاعد بدلاء الميرنجي بالموسم المقبل غير أنشيلوتي.

وقالت الصحيفة إن عزل إدنالدو رودريجيز من رئاسة الاتحاد البرازيلي، يقلل أيضا من حظوظ أنشيلوتي في تدريب السامبا.

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