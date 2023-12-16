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سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة العمل في منتخب مصر

12/16/2023 7:23:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي، حقيقة تلقيه عرضا للعمل في منصب مدير منتخب مصر.
وقال عبد الحفيظ، عبر قناة "أم بي سي مصر": "لم يطرح علي تولي منصب مدير المنتخب، ولم يتحدث معي أحد، ومحمد غرابة مدير المنتخب الحالي يسير بشكل جيد، وفي رأيي لا حاجة للتغيير في الوقت الحالي".
وحول موقفه إذا ما تلقى عرضا بشكل فعلي، أوضح: "لست مثاليا كما قلت، ولا أفضل التغيير، لكن لا أحد يرفض العمل في منتخب مصر. مستحيل رفض العمل في منتخب بلدي".
وحول ما يتردد عن عودته للأهلي، أجاب: "راض بمكاني وعملي الحالي، ولابد من دعم من يعمل خلفا لي، والحديث في هذا الأمر كثيرا ليس في صالح النادي. لم أخرج من الأهلي لكي أعود له".
وأشاد عبد الحفيظ بفوز الأهلي على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، موضحا أن اللقاء اكتسب أهمية كبيرة لقيمة الناديين الكبيرة.
أتم: "الأهلي ليس مجرد ناد. يظهر في المواقف الصعبة، ويقدم مردودا كبيرا في المواعيد الكبرى، ولاعبوه يدركون حجم المسؤولية وأهمية الفوز للجماهير الحمراء".

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