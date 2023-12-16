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العاهل السعودي وولي عهده ينعيان أمير الكويت

12/16/2023 7:23:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نعى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 86 عاما.
وجاء في بيان الديوان الملكي: "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".




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