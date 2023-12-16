العاهل السعودي وولي عهده ينعيان أمير الكويت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نعى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 86 عاما.
وجاء في بيان الديوان الملكي: "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".
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