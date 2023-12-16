الملك: نشاطر أشقاءنا في الكويت أحزانهم بوفاة الشيخ نواف الصباح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، عن مشاطرته الأشقاء في الكويت بأحزانهم بوفاة الشيخ نواف الصباح، الذي كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته.
وقال الملك عبر منصة "اكس": "نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز".
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