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الملك: نشاطر أشقاءنا في الكويت أحزانهم بوفاة الشيخ نواف الصباح

12/16/2023 7:23:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، عن مشاطرته الأشقاء في الكويت بأحزانهم بوفاة الشيخ نواف الصباح، الذي كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته.


وقال الملك عبر منصة "اكس": "نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز".

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