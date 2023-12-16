إنستغرام يتيح تعيين الحالة بـ 'فيديو سيلفي'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت منصة إنستغرام أنها تعمل على توسيع قدرات الحالة من خلال مزج الوسائط المتعددة، مثل ملاحظات الفيديو والردود المملوءة بالرموز التعبيرية وطريقة جديدة ومثيرة للتعبير عن النفس خارج حدود النص.
وتحتل ملاحظات الفيديو مركز الصدارة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط ومشاركة اللحظات العابرة في ثانيتين فقط.
وسواء أكان الأمر عبارة عن ضحكة سريعة، أو رسالة صادقة إلى أحد أفراد أسرتك، أو لمحة عن حياتك اليومية، فإن ملاحظات الفيديو ستوفر لك طريقة مميزة لعرضها.
ومع ذلك، سيتم حجز هذه التحديثات القصيرة المتكررة لدائرتك الداخلية حيث يمكن مشاركتها فقط مع المتابعين المشتركين والأصدقاء المقربين.
وسيكون إنشاء حالة فيديو أمراً سهلاً مثل الانتقال إلى البريد الوارد الخاص بك، ويتم تحديد كل لقطة بثانيتين، وبمجرد أن تصبح ملاحظتك جاهزة، يمكنك إضافة لمسة إضافية باستخدام فقاعة نصية ونشرها والانتظار حتى تختفي خلال 24 ساعة.
وشارك رئيس إنستغرام آدم موسيري، مقطع فيديو حول كيفية إنشاء ملاحظة فيديو.
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