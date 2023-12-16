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إنستغرام يتيح تعيين الحالة بـ 'فيديو سيلفي'

12/16/2023 7:23:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت منصة إنستغرام أنها تعمل على توسيع قدرات الحالة من خلال مزج الوسائط المتعددة، مثل ملاحظات الفيديو والردود المملوءة بالرموز التعبيرية وطريقة جديدة ومثيرة للتعبير عن النفس خارج حدود النص.
وتحتل ملاحظات الفيديو مركز الصدارة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط ومشاركة اللحظات العابرة في ثانيتين فقط.


وسواء أكان الأمر عبارة عن ضحكة سريعة، أو رسالة صادقة إلى أحد أفراد أسرتك، أو لمحة عن حياتك اليومية، فإن ملاحظات الفيديو ستوفر لك طريقة مميزة لعرضها.


ومع ذلك، سيتم حجز هذه التحديثات القصيرة المتكررة لدائرتك الداخلية حيث يمكن مشاركتها فقط مع المتابعين المشتركين والأصدقاء المقربين.


وسيكون إنشاء حالة فيديو أمراً سهلاً مثل الانتقال إلى البريد الوارد الخاص بك، ويتم تحديد كل لقطة بثانيتين، وبمجرد أن تصبح ملاحظتك جاهزة، يمكنك إضافة لمسة إضافية باستخدام فقاعة نصية ونشرها والانتظار حتى تختفي خلال 24 ساعة.


وشارك رئيس إنستغرام آدم موسيري، مقطع فيديو حول كيفية إنشاء ملاحظة فيديو.

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