بوتين يعزي ولي عهد الكويت بوفاة شقيقه أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح

بوتين يعزي ولي عهد الكويت بوفاة شقيقه أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح
التاريخ
12/16/2023 7:23:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد بوفاة شقيقه أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت.
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لأمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الصباح بوفاة شقيقه نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب رسالة نشرها موقع الكرملين.
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