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بوتين يعزي ولي عهد الكويت بوفاة شقيقه أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح

12/16/2023 7:23:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد بوفاة شقيقه أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت.
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لأمير الكويت الجديد مشعل الأحمد الصباح بوفاة شقيقه نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب رسالة نشرها موقع الكرملين.




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