تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل عن مقتل المحتجزين الثلاثة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن تحقيقا أوليا أظهر أن المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين أعلن عن مقتلهم في غزة لوحوا بأعلام بيضاء وقالوا بالعبرية أنقذونا.
واعترف جيش الاحتلال أمس الجمعة بأنه قَتَلَ عن طريق "الخطأ" ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما حدث بالمأساة.
بينما تظاهرت عائلات المحتجزين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بصفقة تبادل فورا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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