تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل عن مقتل المحتجزين الثلاثة بغزة

MENAFN - Al Wakeel News)قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إن تحقيقا أوليا أظهر أن المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين أعلن عن مقتلهم في غزة لوحوا بأعلام بيضاء وقالوا بالعبرية أنقذونا.



واعترف جيش الاحتلال أمس الجمعة بأنه قَتَلَ عن طريق "الخطأ" ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما حدث بالمأساة.

بينما تظاهرت عائلات المحتجزين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بصفقة تبادل فورا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).