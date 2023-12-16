مجلس الوزراء الكويتي ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد

مجلس الوزراء الكويتي ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد
التاريخ
12/16/2023 7:23:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نادى مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد، وذلك في أعقاب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت.
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