صحفي جديد ينضم إلى كوكبة شهداء غزة

صحفي جديد ينضم إلى كوكبة شهداء غزة
التاريخ
12/16/2023 7:23:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الصحفي عاصم موسى في قصف إسرائيلي على خانيونس جنوبي قطاع غزة.
ويأتي استشهاد موسى بعد يوم من استشهاد الصحفي سامر أبو دقة الذي استهدفته غارة إسرائيلية هو ومراسل الجزيرة وائل الدحدوح في محيط مدرسة فرحانة في خانيونس أمس الجمعة.
MENAFN16122023000208011052ID1107606577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.