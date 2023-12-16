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صحفي جديد ينضم إلى كوكبة شهداء غزة

12/16/2023 7:23:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الصحفي عاصم موسى في قصف إسرائيلي على خانيونس جنوبي قطاع غزة.


ويأتي استشهاد موسى بعد يوم من استشهاد الصحفي سامر أبو دقة الذي استهدفته غارة إسرائيلية هو ومراسل الجزيرة وائل الدحدوح في محيط مدرسة فرحانة في خانيونس أمس الجمعة.




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