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جماعة الحوثي تعلن استهداف مدينة إيلات بالمسيّرات

12/16/2023 7:23:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع أن مقاتلي الجماعة استهدفوا مدينة إيلات جنوب إسرائيل بالطائرات المسيرة.


وقال سريع إن سلاح الجو المسيّر التابع للجماعة "نفذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة".


وأضاف أن الجماعة "ستواصل عملياتها ضد الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على غزة"، وفق تعبيره.


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