جماعة الحوثي تعلن استهداف مدينة إيلات بالمسيّرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع أن مقاتلي الجماعة استهدفوا مدينة إيلات جنوب إسرائيل بالطائرات المسيرة.
وقال سريع إن سلاح الجو المسيّر التابع للجماعة "نفذ عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة".
وأضاف أن الجماعة "ستواصل عملياتها ضد الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على غزة"، وفق تعبيره.
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