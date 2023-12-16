انقسام داخل البرلمان السويسري بشأن المساعدات المقدمة للأونروا

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Streichen oder nicht? Schweizer Parlament uneins über UNRWA-HilfeEnglish (en) To cut or not? Swiss parliament divided on UNRWA aid (الأصلي)

وبالتزامن مع مناقشة البرلمان السويسري حاليا للميزانية الفدرالية للعام المقبل، والبالغة 80 مليار فرنك، فإن التمويل الذي تمنحه سويسرا لهذه الوكالة الدولية، والبالغ 20 مليون فرنك سنويا، يثير جدلا سياسيا واسعا.

هذا المبلغ يمثّل مساهمة البلاد السنوية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وهي الهيئة التي تدير المدارس والمستشفيات - التي تحولت إلى ملاجئ طوارئ في الأشهر الأخيرة - في غزة وفي أجزاء أخرى من الشرق الأدنى.

ويوم الإثنيْن الماضي، صوتت أغلبية في مجلس النواب لصالح اقتراح تقدّم به نائب من حزب الشعب اليميني يدعو إلى قطع هذا التمويل. واستشهد دافيد زوبربولر، المقدم للمقترح، بتقارير منظمات غير حكومية عن تضمّن مقررات مدارس الأونروا، مواد تعليمية معادية للسامية وتمجيد العنف؛ وقال أيضا إن وفدا برلمانيا سويسريا زار بيت لحم في يناير الماضي، ومُنِع من زيارة الفصول أو تفحّص الكتب المدرسية.

وكتبرابط خارجي زوبربولر: ((سمحت الزيارة الميدانية للوفد بالتأكّد من أن الأونروا تروّج لرواية معادية لإسرائيل، ومن خلال أعمالها يتم ببساطة تعزيز مشاعر الضحية لدى الشعب الفلسطيني)).

وفي الوقت الذي أيّدت أغلبية قوية من يمين الوسط في مجلس النواب مقترحه، كان أعضاء مجلس الشيوخ في الغرفة البرلمانية الأخرى أقل اقتناعا به. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ يوم الخميس بفارق ضئيل لرفض قطع التمويل، بدعوى الحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثيره المحتمل. كما أشاد أحد أعضاء مجلس الشيوخ بـ ((عمل الأونروا المهم جدّا في سياق صعب للغاية))، بينما حذرت وزيرة المالية كارين- كيلر سوتر من ((خطر تشويه سمعة)) سويسرا إذا تم خفض التمويل.

رد فعل الأمم المتحدة

يستأنف مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان السويسري) هذا النقاش يوم الإثنيْن المقبل. لكن الموضوع أثار بالفعل ردود فعل قوية. وخلال مظاهرة من أجل السلام نُظمت في جنيف يوم الخميس، قالت الرئيسة السويسرية السابقة، روت درايفوس إن السياسيات والسياسيين في برن يجب أن يدركوا أن خفض التمويل السويسري قد تكون له نتائج "كارثية" على وضع المدنيين في الشرق الأوسط. وكانت قد قالت في وقت سابق: "إنه سيكون من الغباء والقسوة" قطع التمويل في وقت تزداد الحاجة إليه في غزة أكثر من أي وقت مضى".

في غضون ذلك، وبعد رد فعل مستاء على القرار في وقت سابق من هذا الأسبوع، رحّب المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، السويسري الأصل، بنتيجة تصويت مجلس الشيوخ. وقال في منتدى للأمم المتحدة للاجئين في جنيف ((من المهم أن تواصل سويسرا إخبار الفلسطينيين والمنطقة بأنها لا تزال ملتزمة بتقاليدها الإنسانية)).

وفي وقت سابق يوم الخميس، رفض لازاريني بشكل قاطع مزاعم وجود مواد دراسية معادية للسامية في مدارس الأونروا.

"تم تقييم مناهجنا من قبل مؤسسات ذات مصداقية مثل المجلس البريطاني واليونسكو أو معهد جورج إيكيرت الألماني. الجميع أشاد ببرنامجنا التعليمي". ((إنه لأمر مخيب للآمال للغاية أن البرلمان [السويسري] يعتمد الآن على معلومات مضللة من منظمات غير حكومية تروج لحملات مثل [)) IMPACT-Se ((الإسرائيلية و"UN Watch"، ومقرها جنيف، والتي يستند إليها النائب زوبربولر ])).

وقال لازاريني إنه بينما لا يجب أن تؤخذ الأونروا بجريرة تصرفات كل موظف أو موظفة من العاملين فيها والبالغ عددهم/هن 30 ألف في المنطقة، فإنه بإمكانه التأكيد على عدم وجود مواد معادية للسامية في مدارس الوكالة.

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