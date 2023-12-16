انقسام داخل البرلمان السويسري بشأن المساعدات المقدمة للأونروا

(MENAFN
- Swissinfo)
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Streichen oder nicht? Schweizer Parlament uneins über UNRWA-Hilfe
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To cut or not? Swiss parliament divided on UNRWA aid (الأصلي)
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وبالتزامن مع مناقشة البرلمان السويسري حاليا للميزانية الفدرالية للعام المقبل، والبالغة 80 مليار فرنك، فإن التمويل الذي تمنحه سويسرا لهذه الوكالة الدولية، والبالغ 20 مليون فرنك سنويا، يثير جدلا سياسيا واسعا.
هذا المبلغ يمثّل مساهمة البلاد السنوية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وهي الهيئة التي تدير المدارس والمستشفيات - التي تحولت إلى ملاجئ طوارئ في الأشهر الأخيرة - في غزة وفي أجزاء أخرى من الشرق الأدنى.
ويوم الإثنيْن الماضي، صوتت أغلبية في مجلس النواب لصالح اقتراح تقدّم به نائب من حزب الشعب اليميني يدعو إلى قطع هذا التمويل. واستشهد دافيد زوبربولر، المقدم للمقترح، بتقارير منظمات غير حكومية عن تضمّن مقررات مدارس الأونروا، مواد تعليمية معادية للسامية وتمجيد العنف؛ وقال أيضا إن وفدا برلمانيا سويسريا زار بيت لحم في يناير الماضي، ومُنِع من زيارة الفصول أو تفحّص الكتب المدرسية.
وكتبرابط خارجي زوبربولر: ((سمحت الزيارة الميدانية للوفد بالتأكّد من أن الأونروا تروّج لرواية معادية لإسرائيل، ومن خلال أعمالها يتم ببساطة تعزيز مشاعر الضحية لدى الشعب الفلسطيني)).
وفي الوقت الذي أيّدت أغلبية قوية من يمين الوسط في مجلس النواب مقترحه، كان أعضاء مجلس الشيوخ في الغرفة البرلمانية الأخرى أقل اقتناعا به. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ يوم الخميس بفارق ضئيل لرفض قطع التمويل، بدعوى الحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثيره المحتمل. كما أشاد أحد أعضاء مجلس الشيوخ بـ ((عمل الأونروا المهم جدّا في سياق صعب للغاية))، بينما حذرت وزيرة المالية كارين- كيلر سوتر من ((خطر تشويه سمعة)) سويسرا إذا تم خفض التمويل.
رد فعل الأمم المتحدة
يستأنف مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان السويسري) هذا النقاش يوم الإثنيْن المقبل. لكن الموضوع أثار بالفعل ردود فعل قوية. وخلال مظاهرة من أجل السلام نُظمت في جنيف يوم الخميس، قالت الرئيسة السويسرية السابقة، روت درايفوس إن السياسيات والسياسيين في برن يجب أن يدركوا أن خفض التمويل السويسري قد تكون له نتائج "كارثية" على وضع المدنيين في الشرق الأوسط. وكانت قد قالت في وقت سابق: "إنه سيكون من الغباء والقسوة" قطع التمويل في وقت تزداد الحاجة إليه في غزة أكثر من أي وقت مضى".
في غضون ذلك، وبعد رد فعل مستاء على القرار في وقت سابق من هذا الأسبوع، رحّب المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، السويسري الأصل، بنتيجة تصويت مجلس الشيوخ. وقال في منتدى للأمم المتحدة للاجئين في جنيف ((من المهم أن تواصل سويسرا إخبار الفلسطينيين والمنطقة بأنها لا تزال ملتزمة بتقاليدها الإنسانية)).
وفي وقت سابق يوم الخميس، رفض لازاريني بشكل قاطع مزاعم وجود مواد دراسية معادية للسامية في مدارس الأونروا.
"تم تقييم مناهجنا من قبل مؤسسات ذات مصداقية مثل المجلس البريطاني واليونسكو أو معهد جورج إيكيرت الألماني. الجميع أشاد ببرنامجنا التعليمي". ((إنه لأمر مخيب للآمال للغاية أن البرلمان [السويسري] يعتمد الآن على معلومات مضللة من منظمات غير حكومية تروج لحملات مثل [)) IMPACT-Se ((الإسرائيلية و"UN Watch"، ومقرها جنيف، والتي يستند إليها النائب زوبربولر ])).
وقال لازاريني إنه بينما لا يجب أن تؤخذ الأونروا بجريرة تصرفات كل موظف أو موظفة من العاملين فيها والبالغ عددهم/هن 30 ألف في المنطقة، فإنه بإمكانه التأكيد على عدم وجود مواد معادية للسامية في مدارس الوكالة.
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