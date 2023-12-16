مشاري راشد العفاسي ينعى أمير دولة الكويت

ونشر العفاسي تغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها: "أميرنا في ذمة الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح".

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