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مشاري راشد العفاسي ينعى أمير دولة الكويت

12/16/2023 6:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى الشيخ مشاري راشد العفاسي، القارئ الشهير والمشهور بتلاوته للقرآن الكريم، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


ونشر العفاسي تغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها: "أميرنا في ذمة الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس #الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح".


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