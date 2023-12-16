صفاء أبو السعود تعلن شروط عودتها للفن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، الشروط التي يمكن أن تعود بها إلى الفن وتجعلها توافق على أي عمل يعرض عليها، مشيرة إلى أن الجيل القديم لم يتعرض لظلم فني.
وقالت أبو السعود: "يوجد أشياء كثيرة تعلمتها من خلال تجاربي الفنية، ولكن من أهمها أن العمل يكون جيداً والسيناريو يكون مكتوباً بحب، وأن الشخصية تكون مختلفة عن جميع الأدوار".
وتابعت: "كل الأدوار اللي بتتعرض عليا مش بتتقدم زي ما الجمهور عايزها، لكن الممثل بيضيف للشخصية بشكل كبير، وأتمنى ألاقى سيناريو كويس".
وحول ما إذا كان الجيل القديم من الفنانين قد تعرض لظلم فني مقارنةً بالوقت الحالي قالت: "الجيل القديم معندوش ظلم فني.. والتغيير مطلوب ولازم ندي الجيل الجديد خبرة وتجديد". وأضافت: "أنا بشوف شباب روعة وعندهم إبداع وفيهم ناس كتير شاطرة.
لها
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