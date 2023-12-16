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صفاء أبو السعود تعلن شروط عودتها للفن

12/16/2023 6:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، الشروط التي يمكن أن تعود بها إلى الفن وتجعلها توافق على أي عمل يعرض عليها، مشيرة إلى أن الجيل القديم لم يتعرض لظلم فني.
وقالت أبو السعود: "يوجد أشياء كثيرة تعلمتها من خلال تجاربي الفنية، ولكن من أهمها أن العمل يكون جيداً والسيناريو يكون مكتوباً بحب، وأن الشخصية تكون مختلفة عن جميع الأدوار".


وتابعت: "كل الأدوار اللي بتتعرض عليا مش بتتقدم زي ما الجمهور عايزها، لكن الممثل بيضيف للشخصية بشكل كبير، وأتمنى ألاقى سيناريو كويس".


وحول ما إذا كان الجيل القديم من الفنانين قد تعرض لظلم فني مقارنةً بالوقت الحالي قالت: "الجيل القديم معندوش ظلم فني.. والتغيير مطلوب ولازم ندي الجيل الجديد خبرة وتجديد". وأضافت: "أنا بشوف شباب روعة وعندهم إبداع وفيهم ناس كتير شاطرة.


لها

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