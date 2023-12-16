الشيخ نواف الصباح.. تعرف على مسيرة أمير الكويت الراحل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر السبت، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة.وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".



وفيما يلي السيرة الذاتية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح:

تولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020م.



تعهد، خلال أداء اليمين الدستورية، بالحفاظ على "رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها".



تولى ولاية العهد في 20 فبراير 2006.



تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.



تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.



تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.



تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.



تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.



محافظا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.



من مواليد 25 يونيو 1937.



هو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر.

سكاي نيوز عربية