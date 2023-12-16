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الخليل.. مستعمرون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمسافر يطا

12/16/2023 6:13:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن عددا من المستعمرين اعتدوا على رعاة الأغنام في منطقة الطوبا، وأجبروهم من أراضيهم.
وفي منطقة سدة الثعلة، هاجم مستعمرون التجمع، منتصف الليلة، وقاموا باستفزاز المواطنين الفلسطينيين والعبث بممتلكاتهم، واخافة الأطفال والنساء.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، منزل المواطن الفلسطيني محمد عبد الهادي مخامرة، في بلدة الكرمل شرق يطا، وفتشوه، وعبثوا بمحتوياته.




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