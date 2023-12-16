بوفاة أمير الكويت .. قطر تعلن الحداد لـ 3 ايام وتنكيس الأعلام

MENAFN - Al Wakeel News)نعى أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المغفور له بإذن الله تعالى، أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.



وأصدر أمير قطر توجيهات بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام

وقال امير قطر في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري أن الأمة العربية والإسلامية قد فقدت برحيل المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قائدا حكيما اتسمت سياسته بالإخلاص لوطنه وشعبه، والحرص على تعزيز الترابط الخليجي المشترك، والتفاني في مناصرة القضايا المحورية لأمتيه العربية والإسلامية، ودعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم الأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

