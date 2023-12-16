وزير الدفاع الألماني: يجب على أوروبا تسريع عملية إعادة تسليح الجيوش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه يجب على أوروبا الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية الجديدة، ولدى الدول الأوروبية 5-8 سنوات لتعزيز إمكاناتها الدفاعية.وأضاف الوزير: "لدينا 5 - 8 سنوات لتعويض المفقود في مجالات القوات المسلحة والصناعة والمجتمع".

وشدد بيستوريوس على أن أوروبا قد تصطدم بتحديات عسكرية جديدة بحلول نهاية هذا العقد مع تحول تركيز الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشار إلى أن أوروبا قد تضطر كذلك إلى زيادة حجم المساعدة لأوكرانيا بدلا من الولايات المتحدة، إذا لم توافق واشنطن على تخصيص أموال جديدة لتمويل احتياجات نظام كييف.