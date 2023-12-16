وزير الدفاع الألماني: يجب على أوروبا تسريع عملية إعادة تسليح الجيوش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إنه يجب على أوروبا الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية الجديدة، ولدى الدول الأوروبية 5-8 سنوات لتعزيز إمكاناتها الدفاعية.
وأضاف الوزير: "لدينا 5 - 8 سنوات لتعويض المفقود في مجالات القوات المسلحة والصناعة والمجتمع".
وشدد بيستوريوس على أن أوروبا قد تصطدم بتحديات عسكرية جديدة بحلول نهاية هذا العقد مع تحول تركيز الولايات المتحدة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأشار إلى أن أوروبا قد تضطر كذلك إلى زيادة حجم المساعدة لأوكرانيا بدلا من الولايات المتحدة، إذا لم توافق واشنطن على تخصيص أموال جديدة لتمويل احتياجات نظام كييف.
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