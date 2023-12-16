مروحية إسرائيلية تقل جنودا مصابين تهبط بملعب لكرة القدم بالقدس

مروحية إسرائيلية تقل جنودا مصابين تهبط بملعب لكرة القدم بالقدس
التاريخ
12/16/2023 6:13:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بهبوط مروحية تقل جنودا مصابين في ملعب لكرة القدم قرب مستشفى شعاري تصيدق بالقدس المحتلة.
وخلال الأيام الماضية تصاعدت خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة بشكل مضطرد مع اشتداد القتال مع المقاومة خاصة في الشجاعية وجنوب القطاع.
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