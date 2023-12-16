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مروحية إسرائيلية تقل جنودا مصابين تهبط بملعب لكرة القدم بالقدس

12/16/2023 6:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بهبوط مروحية تقل جنودا مصابين في ملعب لكرة القدم قرب مستشفى شعاري تصيدق بالقدس المحتلة.


وخلال الأيام الماضية تصاعدت خسائر الجيش الإسرائيلي في غزة بشكل مضطرد مع اشتداد القتال مع المقاومة خاصة في الشجاعية وجنوب القطاع.


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