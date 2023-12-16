الاحتلال يعترف بعدد قتلاه في معارك الشجاعية
التاريخ
12/16/2023 6:13:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 20 جنديا قتلوا في معارك الشجاعية شرق مدينة غزة خلال الأسبوع الأخير.
والأربعاء الماضي أعلن جيش الاحتلال مقتل 10 من مقاتليه بينهم ضباط في كمين بحي الشجاعية، غالبيتهم من لواء غولاني، أحد أهم وأقوى ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن إعلانات مماثلة مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية.
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