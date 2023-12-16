الاحتلال يعترف بعدد قتلاه في معارك الشجاعية

MENAFN - Al Wakeel News)قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 20 جنديا قتلوا في معارك الشجاعية شرق مدينة غزة خلال الأسبوع الأخير.



والأربعاء الماضي أعلن جيش الاحتلال مقتل 10 من مقاتليه بينهم ضباط في كمين بحي الشجاعية، غالبيتهم من لواء غولاني، أحد أهم وأقوى ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن إعلانات مماثلة مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

