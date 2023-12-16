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السيسي ينعى أمير الكويت ومصر تعلن الحداد 3 أيام

12/16/2023 6:13:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نعت مصر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 86 عاما.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية:"ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شؤونها، حكيما في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

وأعلنت مصر وفق البيان، "الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان".

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