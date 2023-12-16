صدى واسع لأغنية لابن الشهيد سامر أبو دقة على مواقع التواصل ..يابا

MENAFN - Amman Net) تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أغنية سابقة للطفل زين أبو دقة ابن مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة الذي استشهد أمس الجمعة في قطاع غزة.

وعبّر الطفل زين في أغنيته عن مدى اشتياقه لوالده الذي كان يؤدي عمله في غزة، بينما تقيم أسرته في بلجيكا.

وقال في كلمات أغنيته قبل عامين "يابا شقد مشتاق.. عذبني الفراق"، غير مدرك ما ستخفيه له الأيام.

واشتهر زين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه أغنية "شدوا بعضكم يا أهل فلسطين" التي لاقت رواجا واسعا في الفترة الماضية.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال شقيقه الأكبر يزن، إن نبأ استشهاد والده كان صعبا جدا على الأسرة التي تواجه وقتا عصيبا منذ سماعها الخبر، مؤكدا في الوقت ذاته شعوره بالفخر لنيل والده الشهادة وهو يؤدي عمله بإخلاص، ولفت إلى أن آخر اتصال أجراه والده معه كان قبل استشهاده بيوم، وطلب منه الاعتناء بإخوته كما اعتاد أن يفعل كل يوم منذ تركهم.

وأبو دقة أب لـ3 أولاد وبنت، مواليد عام 1978، من سكان بلدة عبسان الكبيرة قرب خان يونس، وقد التحق بالجزيرة في يونيو/حزيران 2004؛ حيث عمل فيها مصورا وفني مونتاج.

واستشهد أبو دقة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن بقي نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط المدرسة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.