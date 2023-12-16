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الصحة تعلن استشهاد الشاب حمزة بشكار من نابلس

12/16/2023 6:12:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن استشهاد الشاب حمزة ابراهيم محمد بشكار (30 عاما)، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة حوارة جنوب نابلس مساء أمس الجمعة.

وقالت الوزارة، إنه باستشهاد الشاب بشكار، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى (288) شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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