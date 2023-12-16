الصحة تعلن استشهاد الشاب حمزة بشكار من نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن استشهاد الشاب حمزة ابراهيم محمد بشكار (30 عاما)، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة حوارة جنوب نابلس مساء أمس الجمعة.
وقالت الوزارة، إنه باستشهاد الشاب بشكار، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى (288) شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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