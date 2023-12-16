المراجعة في ظل العدوان بقلم بكر أبوبكر

MENAFN - Palestine News Network ) إن مهمة النقد في الأنظمة الديمقراطية والتنظيمات الديمقراطية مهمة أساسية لتقدم العمل والبناء، فمتى ما تدخل مقص الرقيب أو فزاعة السلطة أو هيبة السلطان أو القائد الرباني أو القائد الجهبذ أو مقلاع الدين في وجه الناقد فعلى الدولة أوالتنظيم (الحزب) السلام.

إذ لا تنظيم ديمقراطي أو (شوروي) بلا نقد، نقد مسؤول ونقد إيجابي، ونقد بقصد الإصلاح والتوجيه، نقد نحو المسلك الخاطيء والموقف الخاطيء والسياسة الخاطئة

فلا قداسة لأحد

ولا تنزيه لأي شخص

ولا حصانة

ولا صواب مطلق.

وإن كان لكل مقام مقال بالطبع بمعنى اختيار التوقيت والمكان والجُملة والشخص المناسب والوسيلة المحددة فإن هذا لا يلغي بتاتًا فكرة النقد.

لطالما ناقشنا فكرة النقد والمراجعة وأدب الاختلاف، وربطناها بالإبداع وتقديم العمل.

أي أن تحمل بيدك اليسرى ما تريد نقده بأدب الحوار، والنقد بلا تشنيع ولا شتم ولا تكفير ولا تخوين، وتحمل بيدك اليمنى المقترحات والتوصيات والتوجهات التي يجب ألا تكون بعيدًا عنها، بمعنى أن تنخرط أنت بالفعل بالمجهود بالعمل الابداعي فلا تكون ناقدًا سوداويًا وإنما ناقدًا مشرقًا.

نتحدث الآن في خضم العدوان على فلسطين من خلال رئتها الجنوبية أي قطاع غزة ورئتها الشمالية أي الضفة الغربية لنعلن بوضوح أن منع التفكير ومنع الانتقاد وكتم الأنفاس في ظل الهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني لا يعد من مقومات الحوار أو أدب الاختلاف، أو الحكم أي حكم، فلا يجب منع أي كان في قول كلمته أعجبتنا أم لم تعجبنا، مهما كان التجييش والتحشيد والتهييج الفضائي الموجّه سيد الموقف كما هو حاصل الآن.

وقفت عديد الفضائيات في هذا العدوان الفاشي ضد فلسطين وغزة، وإن هيأت النظر بغير ذلك، ومنها فضائيات منافقة متجارة معروفة تحتاج لنقد شديد ما نراه بالتالي فإن احتملت النقد فلها وإن لم تحتمل أو مؤيدوها المتهيجون فهذا شأنهم.

-عمدت الفضائيات على استخدام مصطلح "حرب"! والقائم هو عدوان بشع فاشي إرهابي ضد شعبنا في القطاع والضفة.

-عمدت الفضائيات على التجييش بتصوير القتال في غزة وكأنه بين جيشين عظيمين عملاقين! متماثلان بمستوى القوة المادية وهذا إدخال خطير لعقول الناس تجعلهم يأملون ثم يخيب أملهم مع كل تغيير يحصل.

-عمدت الفضائيات على استخدام المصطلحات الصهيونية بلا خجل مثل "وزير الدفاع الإسرائيلي" وهو وزير الحرب، ومثل "العملية او المناورة البرية" وهو اجتياح همجي وعدوان على الأرض والشعب...الخ

- الفضائيات العربية بتكرار عرضها للمشاهد الدموية للشهداء أشاعت جوًا من الألم والخضوع والخنوع وكأن المدنيين هذا قدرهم (مجرد أرقام ولهم الجنة، والله يرحمهم! وكفى!؟) فيما البطولة في مكان آخر، ويستطيعان أن يتجاورا دون أن ينظر أحدهم للآخر فينقذه مثلًا أو يتعاطى معه.

-كان الأولى الاحتفاظ بالمشاهد البشعة لبثها للفضائيات الأجنبية، ولمخاطبة العقل الأجنبي، وليس الجماهير العربية التي تعيش تناقضها التجييشي بين التصفيق للبطولة والتهليل والتقديس! في مقابل البكاء أو الدعاء لضحايا المذبحة وكأنه واجبهم وقدرهم!؟.

-تم الاستعاضة عن الفعل الملموس دعمًا لفلسطين بالصيحات والشتائم والاتهامات بدلًا من الاتجاه للتنوير والتفكر الذاتي والمشترك للخروج من المأزق الكبير، والخروج من مأزق الاخلاقيات والسلوكيات المهتزة.

-لم تألُ بعض الفضائيات المنافقة جهدًا في توسيع شقة الخلاف الفلسطيني، بل وتوجيه التهم بفظاظة لطرف عوضًا عن تسخيفه وازدراؤه، والمغالاة بمدح الآخر وتنزيهه، لتجنيبه النقد بالتقصير في أي من المواقف، وكأن الفتنة أحد أهدافها المركزية، وها هي تحلّ محل الوطنية والاستقلالية الفلسطينية التي بذل الفلسطينيون لتحقيقها الكثير.

إن هناك الكثير مما يمكن ملاحظته من إساءات مقصودة وتقوم بها وسائل الاعلام العربية أوالاسلامية –وعلى دربها عديد المواقع ووسائط التواصل التي لا ضبط لها وتعيش بين حفر الاتهام وجبال التشكيكات والاتهامات-التي تدعي دعمها لفلسطين وأهلها. ولا تقدم بالمقابل الا التمنيات وبعض الدعم المادي البسيط أو السخيف، وتقدم الرغبات والفخر بدور "الوساطة"، وكأن جلّ المطلوب من العرب

بعد التهييج الإعلامي حسب ما يطلبه المشاهدون! هو أن يكونوا مندوبين عن القاتل الإسرائيلي أوممثلين له وللآخر الفلسطيني في سباق على من يمثل قِبلة الحوار والوساطة أويمثل مقعد الاعتدال بالمنطقة! ولو على دماء كل الشعب المغبون بقيادته، وبتربّح المعتدلين والوسطاء (أمراء الحرب) على حسابه.

وإذا أضفنا لما سبق فإن وسائل الدعاية (البروباغندا) العربية، وبعض وسائط التواصل، قد أثقلت المشاهدين بضخ وشحن أنفسهم بما لا يمكن تحقيقه عبر محلليها أو مستضافيها المنتقين لتزرع في المُشاهِد إرتباطًا أيديولوجيًا بعيدًا عن التفكير والتأمل أو المراجعة والنقد لما يقوله هذا الاعلام ذو الوجهين بالحقيقة حين يلتقي العدو والصديق. يلتقي الطرفين بادعاء نصرته للمقاومة، وهو ذاته الوسيط فاتح الأذرع لقَتَلة الشعب والمقاومة وبابتسامات عريضة؟!

إنه تناقض عجيب يتقبله الجمهور المأسور لتلك الفضائية أو أختها في استسلام كامل يدمر العقل لما تضخه وتهيّج به العالم خدمة لأغراضها.

وضمن "الفضيلة" التي تلعب عليها الدعائية (البربوغندا) العربية وخاصة الأيديولوجية التقديسية أي أيديولوجية الإرهاب الفكري وقهر العقل بمنعه من التفكير والاختلاف والنقد فنحن نعطيك كل شيء! إضافة ل"فضيلة" النسيان والمجاراة والإمعية (التي نهى عنها سيد الخلق: لا تكونوا إمعة)، والجهالة (خلق الانسان جهولًا).

إن علو الصوت نحو قضية ما، أو نحو فكرة ما بمنطق القضاء على الصوت المختلف وإسكاته بل وأحيانًا إرهابه هو ما نشاهده اليوم بالفضائيات العربية، والمصفقون لها في ظل عدوان "نتنياهو" وزمرته الفاشية على فلسطين، فإن تكلمت ضد الجوّ الذي صنعته بمنطق التضليل أوالصدق ولكن ضمن التهييج وإحلال العواطف مكان العقل فلك –حين المخالفة-أن تحمل تُهمك وتلبس كفنك عند جيش المشاهدين المستسلمين.

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أنت تتساوق مع إعلام الاحتلال

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أنت من الطابور الخامس

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ليس عليك أن تشير للخطأ او للتقصير أبدا

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مرفوض أن تدعو للمراجعة والتأمل والتفكر مطلقا

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ليس لك أن تنتقد موقف فلان أو علان فهم قد هُيء للعالم أنهم مقدسون

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المصارع (الذي يخوض الصراع مباشرة) غير معني بمراجعة نفسه ولو في خضم عدوان همجي يستدعي منه التوقف دومًا والنظر في موقعه وواجبه الأكبر تجاه أهله وشعبة، وأولوية حمايته بكل السبل.

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المصارع وقد تسميه أنت المناضل أو المكافح أو المقاوم أو الثائر أوالفدائي ليس معنيًا بمراجعة نفسه ولو غمر غمرًا بسيل الانتقادات، ولو ارتكب السبع الموبقات.

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ليس لك أن تفكر بمنطق العمل السياسي يحصد، ولا بمنطق الخطة والنتيجة، ولا بمنطق الوحدة بقرار الحرب والسلم، ولا بمنطق الوحدة الوطنية سبيلنا للفوز، وليس لك أن تفكر إلا بما يعرض عليك من وجبتين متناقضتين يوميًا (البطولة والكارثة معًا)

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إن من المصطلحات ما أصبح مقدسًا كما هو الحال مع التنظيمات وكما

هو الحال مع بعض القيادات فارتقوا (وللاعلام الموجّه والمسيّس والمؤدلج والمضلل كل الدور) لمصاف الآلهة! فهل لك أن تنتقد الإله؟

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ليس من حقك أن تبدي الألم والوجع أو التفجع حتى لشعبك، فيما أنت تنقد سياسات أو تكتيكات أو سلوكيات سيئة أو مواقف داخلية، لأن البطولة تجبّ كل الألم والحق بالحياة كما تجُب المراجعة والنقد!

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يتم تحطيم نظرتك الثورية الأساسية في كل الثورات بالعالم التي تعتبر مهمة الفدائي أو المناضل أن يحب شعبه ويفديه ويقدمه على نفسه ويحميه أولًا، ويتم التلاعب بعواطفك الجياشة أنت كمتابع أو مشاهد في جهة فتدمع عيناك لنكبة الشعب (الأرقام)، وترتفع معنوياتك بجهة أخرى رافعا شارة النصر!؟ فتعيش تناقضك فرحًا مرحًا شاكرًا جذلًا!

إن التقصير وارتكاب الخطأ بالمواقف السياسية او السلوكيات سمة إنسانية. والاعتراف به هو الفضيلة الحقيقية. والتقصير مقرون بالعمل، فمن لا يعمل لا يخطئ، ولذا وجد النقد والمراجعة وأدب الاختلاف، وحُسن

التعبير عن الاختلاف والتجاور. (فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون-كما قال سيد الخلق)

إن العمل أو الانجاز أو الفعل أي كان ومهما فعلت الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي الموجهة والمضللة والمسيسة فعلها، فإنها لا ولن تستطيع أن تخلد الأضاليل والأكاذيب والاسقاطات النفسية والاجتزاءات الكثيرة، خاصة متى ما تحلّى المرء بعقل حصيف، وبعيون مفتوحة وبقدرة على الرؤية من زوايا مختلفة، ومتى ما امتلك أيمانا حصينا بحقه بالمراجعة ومطالبة الآخرين بها حتى في أتون الاشتباك أو العدوان.

إن المواقف

السياسية أو غير السياسية متغيرة، والسعي لنقدها أو طلب مراجعتها او رفضها أو لتحسينها لا يخضع للتنزيه، أوالإرهاب النفسي والعقلي بما يتم ضخه قسرًا في وسائل التجييش والتهييج الإعلامي، كما لا يخضع للقداسة المسبغة التي تمنع العقل من الخروج من قوقعة الرؤية المحدودة أو المضللة أو الناقصة والمسيطر عليها.