وزيرة السياحة : 78 فندقا و90 متجر تحف شرقية و450 مشغلا للحرف توقفت بالكامل في بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ أكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الحكومة يجعل من المستحيل تعويض القطاعات التي تضررت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابعت معايعة خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش ان قطاع السياحة هو الأكثر تضررا في فلسطين، وتقدر مجمل الخسائر التي تكبدها خلال شهرين من العدوان بمئتي مليون دولار.

وأضافت الوزيرة معايعة "ان القطاع السياحي ضُرب بشكل كامل، اذ تضررت كل القطاعات"، منوهة "أن العدوان على غزة جاء في الفترة الذهبية بالنسبة للسياحة وهي فترة الأعياد الميلادية المجيدة التي ننتظرها لاستقبال مئات آلاف السياح من دول العالم، لكن بسبب ذلك لا يوجد أي سائح في فلسطين حاليا".

وتابعت "حتى بداية العدوان دخل الى فلسطين 2.3 مليون سائح، وكانت توقعاتنا أن تتعدى الأرقام 3.5 مليون سائح مع نهاية العام"، مردفة " نسبة إشغال جميع الفنادق كانت قرابة 100 في المئة، ولكن للأسف جراء العدوان تراجعت الى صفر في المئة".

وأوضحت معايعة "في بيت لحم وحدها هناك 78 فندقا بواقع 5210 غرفة فندقية يعمل فيها 2500 موظف، توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، هذا إضافة لإغلاق 35 مكتبا للسياحة والسفر، و90 متجرا للتحف الشرقية يعمل فيها 2000 موظف، ناهيك عن إغلاق وتضرر 450 مشغلا للحرف التقليدية يعمل فيها أكثر من 2000 حرفي"، إضافة الى أكثر من 25 مطعما يعمل فيها نحو 400 موظف أغلقت أبوابها بشكل كامل لأنها مطاعم مخصصة للسياحة الوافدة.

وكشفت معايعة أن مجموع العاملين في قطاع السياحة بشكل مباشر في بيت لحم يبلغ 7800 موظف كلهم فقدوا مصدر رزقهم.

نطالب برفع الرسوم

وأجرى برنامج ساعة رمل مجموعة من المقابلات مع العاملين في القطاع السياحي في بيت لحم، الذين طالبوا الحكومة برفع رسوم التراخيص باعتباره أقل ما يمكن القيام به لدعم السياحة في ظل توقفها بشكل كامل وتقديم مساعدات نقدية للعاملين في القطاع.

وردا على ذلك، قالت وزيرة السياحة والآثار "أثناء فترة انتشار فيروس كورونا اعفينا كل القطاع السياحي من الرسوم لمدة عامين، لكن كل المشاكل التي مرت علينا خلال كورونا كانت أقل بكثير مما نعانيه في هذا الوقت الراهن"، مردفة ان "الوضع المالي الذي تمر به السلطة لم يسبق له مثيل".

وتابعت "ان رفع الرسوم سيكون صعبا للغاية، لن نستطيع للأسف تلبية مطالبات القطاع السياحي برفع الرسوم وتقديم المساعدات"، مستدركة "في حال تحسنت الموارد المالية من الممكن أن ندعم قدر المستطاع".

واتفقت معايعة بأن الوزارة في أزمة حقيقية لأنها لا تستطيع تقديم الدعم للقطاع السياحي في الوقت الراهن، قائلة " ان القطاع السياحي يحتاج الى الدعم والحكومة لا تستطيع أن توفره".

وردا على سؤال حول عدم اهتمام الحكومة بالشكل الكافي بالقطاع السياحي تاريخيا، خاصة في ظل النسبة المتدنية المخصصة لها من الموازنة العامة قالت معايعة " ان حصة وزارة السياحة أقل من وزارات أخرى وهذا صحيح، لكن هناك أولويات للحكومة خصوصا التعليم والصحة"، مضيفة "يجب أن يكون هناك زيادة أكبر في موازنة وزارة السياحة من الموازنة العامة، ونحن نعمل سنويا على محاولة رفعها".

وأوضحت معايعة أن وضع مدينة بيت لحم مختلف عن بقية المدن الفلسطينية، مشيرة أن بيت لحم تعتمد بالأساس على السياحة وبالتالي المدينة تأثرت بشكل كبير بخلاف المدن الفلسطينية الأخرى التي تعتمد على قطاعات أخرى.

وأكدت معايعة أن وزارة السياحة تعمل على التواصل مع عدد من المؤسسات الدولية من أجل توفير دعم للقطاع السياحي في فلسطين، كما أن الوزارة تسعى بكل الطرق الممكنة من أجل أن يستعيد القطاع عافيته بأسرع وقت ممكن.

وشددت أن القطاع لن يستعيد عافيته الا بوقف العدوان على قطاع غزة.

وقالت معايعة " ان كل العالم يحتفل بعيد الميلاد المجيد إلا في مدينة الميلاد بيت لحم، تعيش أجواء حزن غير مسبوقة، ولذلك رسالتنا لكل دول العالم بأن تحقيق السلام ضرورة في فلسطين، ونتمنى على كل العالم الضغط لوقف العدوان لأن شعب فلسطين يستحق أن يعيش مثل كل شعوب العالم بسلام ودون احتلال".