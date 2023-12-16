‎قنوات هيئة كهرباء ومياه دبي الرقمية تحقق نتائج عالمية في الاستدامة

إضافة إلى مشاريعها ومبادراتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها التام تجاه أهداف الاستدامة العالمية من خلال المنظومة المتكاملة لعملياتها ونجاحها الريادي في التحول الرقمي، لا سيما في مجال خدمات المتعاملين، حيث سجلت نسبة عالمية في التبني الرقمي تجاوزت 99% خلال العام الجاري. وتمتلك الهيئة منظومة متكاملة من القنوات الرقمية التي يتم تصنيفها "خضراء" بما في ذلك موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وأنظمة مركز رعاية المتعاملين، حيث تعمل جميعها من خلال مراكز بيانات خضراء ‎تعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة. كما تعتزم إطلاق خاصية جديدة لتمكين المتعاملين من استخدام قنواتها الرقمية بخاصية البصمة الكربونية المنخفضة، وبالتالي تمكينهم من الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة من خلال هذه الخاصية التي تساعدهم على استهلاك مستويات أقل من الطاقة عند استخدام أجهزتهم وخدمات الهيئة الرقمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على تعزيز الاستدامة في جميع عملياتنا التشغيلية، وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نكثف جهودنا لتعزيز تميز وريادة الهيئة في مسيرة التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية، لمواصلة توفير خدمات مبتكرة واستباقية لزيادة الكفاءة والفعالية والإنتاجية، إضافة إلى حماية البيئة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة، انطلاقاً من رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وقد أسهم التحول الرقمي في الهيئة منذ عام 2017 وحتى نهاية نوفمبر 2023، في تحقيق وفورات مالية للمتعاملين وللهيئة تجاوزت 2.8 مليار درهم، كما أسهم في تفادي أكثر من 230 ألف طن من الانبعاثات الكربونية بما يعادل زراعة 260 ألف شجرة."

يشار إلى أن موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي تتم استضافتهما في مركز البيانات الأخضر التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" إحدى شركات "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي. ويعد مركز البيانات الأخضر في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية على مستوى العالم وفق تصنيف "غينيس للأرقام القياسية العالمية". ويعد مركز البيانات الأخضر نموذجاً عالمياً يجمع بين أحدث التقنيات الرقمية وأفضل تقنيات الطاقة لتوفير بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون تعمل باستخدام الطاقة المتجددة. كما يوفّر المركز منتجات وخدمات رقمية باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الخدمات السحابية وحلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرها.

‎باعتبارها شريك رئيسي للمسار لمؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي، أسهمت هيئة كهرباء ومياه دبي في نجاح هذا الحدث العالمي الذي سلّط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في دعم العمل المناخي العالمي. واستعرضت منصة الهيئة في المنطقة الخضراء أهم مشاريعها وبرامجها الرائدة عالمياً وجهودها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الرقمي والتنقل الأخضر والشبكة الذكية والابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية.

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