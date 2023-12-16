بداية من العام المقبل.. بطل فورمولا 1 البريطاني جنسون باتون يتحول إلى سباقات القدرة والتحمل

بداية من العام المقبل سينافس البريطاني جنسون باتون الذي سبق له التتويج بلقب بطولة فورمولا 1 للسيارات في بطولة العالم لسباقات القدرة والتحمل ضمن فريق بورشه.

وتتضمن بطولة العالم لسباقات القدرة والتحمل سباق لومان 24 ساعة الشهير في فرنسا.

وقال باتون (43 عاما) في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أنا في قمة مستواي الآن. وحصلت على موافقة زوجتي."

وأضاف باتون أن سيارات بطولة القدرة والتحمل "متفوقة تكنولوجيا على سيارات فورمولا 1."

وأردف باتون قوله "يتعين علي تعلم الكثير من الأمور.. وهذا يحتاج وقتا.

"كل شيء واضح جدا لكنه معقد جدا ويتطلب نوعا مختلفا من السائقين. عليك أن تكون ماهرا على المضمار كما ينبغي أيضا أن تكون خبيرا هندسيا."

واعتزل باتون سباقات فورمولا 1 في 2016 بعد مسيرة طويلة مع السباقات استمرت على مدار 18 عاما وشارك خلالها في 306 سباقات.

وفاز باتون بلقب فورمولا 1 في 2009.

وقال باتون إنه كان يشاهد سباقات القدرة والتحمل خلال طفولته في ثمانينات القرن الماضي وإنه يحب أسلوب تصميم سيارات هذه الفئة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز