Saturday, 16 December 2023 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد بن راشد ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

12/16/2023 6:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «عزاؤنا لأهلنا في الكويت .. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله
الشيخ نواف الأحمد الصباح .. خدم وطنه ستة عقود .. وأدى أمانته بكل إخلاص .. وحط رحاله عند غفور كريم ..
نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN16122023000110011019ID1107606500

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث