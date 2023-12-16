محمد بن راشد ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «عزاؤنا لأهلنا في الكويت .. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله

الشيخ نواف الأحمد الصباح .. خدم وطنه ستة عقود .. وأدى أمانته بكل إخلاص .. وحط رحاله عند غفور كريم ..

نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز