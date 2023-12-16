نبات يخفّض الكوليسترول ويقي من النوبات القلبية

أكد طبيب روسي أن لثمار نبات العرعر الصنوبري دائم الخضرة فوائد طبية كبيرة، يأتي على رأسها الوقاية من تجلط الدم ورفع مستوى الكوليسترول "الجيد" في الدم. وهذا مهم خاصة لمرضى القلب والأوعية الدموية وللوقاية من تصلب الشرايين.

وأوضح الدكتور سيرغي أغابكين فوائد الثمار الناضجة التي يبلغ عمرها عدة سنوات والتي تحتوي على مواد عطرية وغيرها من المواد المفيدة، ويمكن استخدامها في الطعام.

1 - ترفع مستوى الكوليسترول "الجيد". أظهرت نتائج دراسات علمية أن مستخلص هذه الثمار يرفع مستوى الكوليسترول "الجيد" في الدم، مقابل تخفيض مستوى الكوليسترول "السيء". وهذا مهم خاصة لمرضى القلب والأوعية الدموية وللوقاية من تصلب الشرايين. لأن الكوليسترول "الجيد" ينظف الأوعية الدموية من الكوليسترول "السيء، ما يقلل من خطر الاصابة باحتشاء عضلة القلب.

2 - الوقاية من تجلط الدم. كشفت بعض الدراسات أن العرعر يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مواد تؤثر في عملية تخثر الدم وتقلل من خطر تجلطه.

3 - تساعد على الهضم. تعمل ثمار العرعر على تحسين عملية هضم الطعام - وتحفيز إفراز عصارة المعدة. لذلك تقليديا تضاف إلى خلطات مختلفة، كما تستخدم في تحضير أطباق اللحوم.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فإن أغابكين أشار أيضاً إلى وجود موانع لاستخدام العرعر. أي لا يمكن للجميع دون استثناء استخدامه. لأن له تأثير مهيج على الكلى وله تأثير مدر للبول، لذلك يمنع من يعاني من أمراض الكلى المزمنة استخدامه. كما يحفز إفرازات المعدة. أي لا ينصح من يعاني من قرحة المعدة باستخدامه. وتمنع النساء الحوامل من استخدامه أيضا لأنه يزيد من انقباض الرحم. وعموما من الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه في الطعام.

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