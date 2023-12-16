جويل إمبيد يسجل 35 نقطة.. سفنتي سيكسرز يضاعف معاناة بيستونز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

سجل جويل إمبيد 35 نقطة وأضاف زميله تيريس ماكسي 19 نقطة، ليقودا فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على ديترويت بيستونز 124 / 92 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في إطار منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكانت هذه الخسارة هي الثانية والعشرون لفريق بيستونز على التوالي.

وكان بيستونز، الذي خسر أمام فيلاديلفيا مساء الأربعاء الماضي 129 / 111، تخطى رقمه القياسي من حيث عدد المباريات التي خسرها على التوالي، والمسجل في موسم 1979 /1980 وبداية موسم 1980 / 1981,

وتعد سلسلة هزائم ديترويت هي سادس أطول سلسلة في تاريخ دورية كرة السلة الأمريكي، حيث يسبقه فقط كليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، حيث خسرا 26 مباراة متتالية في موسمي 2010 / 2011 و2013 / 20214 على الترتيب، إلى بجانب فانكوفر جريزليس (موسم 1995 / 1996) ودنفر ناجيتس (موسم 1997 / 1998) وشارلوت بوبكاتس (موسم 2011 / 2012) الذين خسروا 23 مباراة متتالية.

يذكر أن فريق فيلاديلفيا هو أكثر ناد تلقى هزائم متتالية حيث خسر 28 مباراة متتالية مع نهاية موسم 2014 / 2015 ، وبداية موسم 2015 / 2016.

وفي بقية المباريات، فاز واشنطن ويزاردز على إنديانا بيسرز 137 / 123 ، ونيو أورليانز بيليكانز على شارلوت هورنيتس 112 / 107 ، وبوسطن سلتيكس على أورلاندو ماجيك 128 / 111.

كما فاز أيضا سان أنطونيو سبيرز على لوس أنجليس ليكرز 129 / 115 ، وأتالانتا هوكس على تورنتو رابتورز 125 / 104.

وتغلب هيوستن روكتس على ممفيس جريزليس 103 / 96 ، ونيويورك نيكس على فينيكس صنز 139 / 122.

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