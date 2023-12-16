اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني لبطولة فزاع لليولة



أكمل حميد العامري، وأحمد المنصوري عقد الثمانية المتأهلين إلى الدور الثاني في الحلقة الرابعة من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجاءت الحلقة على إيقاع ليلة خلابة عاشت معها الجماهير في المسرح أجمل الأوقات وهي تتابع عيال البلاد وهم يقدمون أقوى المستويات في رحلة تحقيق الحلم بكأس فزاع الذهبي.

وجاء التنافس في الحلقة الرابعة التي قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، قوياً تألق خلالها المشاركين وسط منافسة متقاربة للغاية في تحديات البطولة.

وحقق حميد العامري من أبوظبي المركز الأول برصيد 70 علامة، ورافقه في التأهل أحمد المنصوري من دبي برصيد 50 علامة، فيما جاء بالمركز الثالث راشد بن ركاض من أم القيوين برصيد 40 علامة، وبالمركز الرابع نهيان آل علي من العين برصيد 20 نقطة.

وانضم العامري والمنصوري إلى المتأهلين من الحلقات الثلاث الأولى، وهم: عبد الله الكتبي، سعود فولاد، عبد الله الفلاحي، عبد الله آل رضا، حمد لوتاه، وعلي العزيزي.

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن توفير خيرة المدربين والمختصين للمشاركين في البطولة هو الذي ساهم في صقل مهارات اليويلة، وساعدهم في ذات الوقت في اكتشاف مواهب جديدة لديهم، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى التنافس المتقارب بين المشاركين.

وأضافت أواديسيان: تأتي سلامة اليويلة ومتابعة تحصيلهم العلمي بتفوّق في المرتبة الأولى بالنسبة لنا، ومن ثم نتابع عملنا على أن يتمتع بطل الميدان بمهارة متكاملة، تعزز من جهود غرس وتناقل الإرث الشعبي بين الأجيال، وأن يتسلح المشاركون جميعاً بهذه المهارات التي من شأنها أن تساعدهم على صعيد حياتهم الشخصية أيضاً.

جاءت الانطلاقة في الحلقة الرابعة على إيقاع العرض المميز في اليولة، وهي المسابقة التي يتولى تحكيهما خليفة بن سبعين، وفيها كسب الـ 25 علامة، كل من: حميد العامري وراشد بن ركاض.

وفي مسابقة سؤال الموروث لم يتمكن أحد من اليويلة، الإجابة على السؤال بشكل صحيح.

وفي تحدي السباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق العامري، والمنصوري ليكسب كل منهما 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، كسب الـ 15 علامة، كل من: حميد العامري وأحمد المنصوري.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركون قصيدة من كلمات الشاعر محمد بن خميس المزروعي، بعنوان " يابن خميس الطايف .. يوم من الأيام"، استطاع كل من حمد العامري وبن ركاض من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي أقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق نهيان آل علي وأحمد المنصوري

ليكسب كل منهما 20 علامة.

الإيقاع الشعبي والبندلي

حلّ الفنان ناصر المنصوري ضيفاً على الحلقة الرابعة من برنامج الميدان، وهو الذي نشأ على عشق الشلّة الإماراتية الأصيلة حيث قال: منذ الصغر وأنا أعشق الشّلة، ومع الوقت انتقلت إلى الأغنية بشكليها الشعبي والبندلي، ترعرعنا على عشق الموروث والاعتزاز به، إن تنوع التحديات التراثية في برنامج الميدان جعل منه البرنامج التراثي الأول، وكان لي الشرف أن أكون ضيفه في هذه الحلقة.

فرحة التأهل

وعن تأهله قال حميد العامري: كنت متحفزًا عند انطلاق تحدي اليولة، ولكن مع حماس وتشجيع الجمهور تمكنت من دخول أجواء المنافسة، وقدمت عرضًا جيدًا سوف أعمل على أن يكون أفضل في المرحلة المقبلة.

كما أكد المتأهل الثاني أحمد المنصوري بأن ليس هناك من خاسر في بطولة تحمل اسم كاس فزاع، كلنا هنا لنرفع اسم الوطن ونساعد في رفعته، ونعمل على حفظ تراثنا الوطني.

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