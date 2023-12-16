من أجل إيقاف إحدى مباريات الدوري.. مشجعون ألمان يحتجون على صفقة حقوق البث بإلقاء الشوكولاتة

تستهدف رابطة الدوري الألماني لكرة القدم جني ما يصل إلى مليار يورو من بيع حصة في حقوق البث الإعلامي للمباريات العام المقبل لكنها تلقت احتجاجا غير تقليدي على الخطوة أمس الجمعة عندما ألقت الجماهير الساخطة قطعا من الشوكولاتة على هيئة عملات معدنية للضغط من أجل إيقاف إحدى مباريات الدوري الألماني الأول.

وصوتت أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم في ألمانيا الأسبوع الماضي لصالح السماح لمستثمر بالاستحواذ على حصة في شركة الحقوق الإعلامية في الوقت الذي يتزايد فيه الاعتقاد بأن الترتيبات المتعلقة بحقوق البث هي وسيلة لتعزيز إيرادات بطولات الدوري الأوروبية وزيادة انتشارها عالميا.

وقالت رابطة الدوري الألماني إنها تستهدف إبرام صفقة بقيمة تتراوح بين 900 مليون ومليار يورو (1.09 مليار دولار) بحلول نهاية مارس آذار قبل منح الحقوق الإعلامية للسوق الألمانية خلال الفترة من 2025 إلى 2029.

وأعلنت مجموعات من المشجعين في جميع أنحاء ألمانيا عن خطط للاحتجاج على خطة الرابطة لبيع حقوق البث لمستثمرين من خارج البلاد. وتشمل هذه الخطط احتجاجا صامتا لمدة 12 دقيقة بعد انطلاق المباريات المقرر إقامتها مطلع الأسبوع الجاري.

ورفعت الجماهير لافتات للإعراب عن رفضهم للخطوة خلال مباراة بروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن في الدوري الألماني أمس والتي انتهت بالتعادل 2-2. كما ألقى مشجعو جلادباخ عملات مصنوعة من الشوكولاتة على أرض الملعب بعد انتهاء الاحتجاج الصامت.

وأثناء تقدم فيردر 1-صفر توقفت المباراة لمدة خمس دقائق في الشوط الأول حيث قام موظفو الاستاد بمساعدة مسؤولي المباراة بتنظيف أرض الملعب.

وبعد استئناف مباراة أمس، سجل روكو ريتز هدفين ليمنح جلادباخ التقدم قبل أن يدرك مارفن دوكش التعادل لفيردر في الدقيقة 76.

ويحتل جلادباخ المركز التاسع في الدوري برصيد 17 نقطة من 15 مباراة وتفصله نقطتان عن فيردر صاحب المركز 12.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز