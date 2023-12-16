«طرق دبي» تعلن حظر حركة الشاحنات في بعض الطرق الداخلية لمحمية ند الشبا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات حظر حركة الشاحنات في بعض شوارع محمية ند الشبا، على مدار الساعة، وذلك بعد التنسيق والدراسة مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير شارع ميدان وتحويل الدوارات إلى تقاطعات مرورية محكومة بالإشارات الضوئية.

وبدأت الهيئة تطبيق الحظر منذ بداية ديسمبر الجاري، بعد أن قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتنبيهية لحظر حركة الشاحنات في مداخل الشوارع والطرق المتفرعة من شارع الخيل وشارع ميدان، والتنسيق مع الشركات العقارية والتطويرية في المنطقة.

وأفادت هيئة الطرق والمواصلات، أن إجراءات الحظر الحديثة على حركة الشاحنات تم اتخاذها بناء على الخطط الاستراتيجية لتطوير المناطق والمحميات في إمارة دبي خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن منطقة ند الشبا تعد من المناطق التي سوف يعاد تخطيطها وتطويرها في السنوات العشر المقبلة.

وقالت الهيئة أن حظر حركة الشاحنات على الطرق يخضع لدراسات وتفاصيل هندسية وفنية عديدة، تعتمد على كثافة المركبات، واحصائيات الحوادث المرورية، وحالة التطور العمرانية على طرفي الشارع، وتوزيع حركة المركبات على الطرق البديلة القادرة على استيعاب الحركة المرورية.

ودعت الهيئة شركات التطوير في منطقة ند الشبا وسائقي المركبات الثقيلة إلى استخدام المسارات البديلة التي حددتها الهيئة لمرور حركة الشاحنات، وفي الحالات التي تضطر فيها الشاحنات إلى المرور في الشوارع المحظورة فإنه يتوجب على السائقين التقديم على تصريح تنقل المركبات الثقيلة في أوقات ومناطق الحظر في النظام المروري لإمارة دبي المرتبط بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، وبحسب الشروط والإجراءات المتبعة.

وأكدت الهيئة أنها ستعمل مع شركائها في القيادة العامة لشرطة دبي، والجهات المعنية على مراقبة ومتابعة حركة الحظر على الشوارع والطرق المحظورة، وسوف تستثمر كل الطرق والوسائل الإعلامية لتعريف السائقين بمناطق الحظر الجديدة، كما ستقوم بمخالفة كل سائقي ومالكي المركبات الثقيلة الذين لا يلتزمون بتعليمات واشتراطات مرور المركبات الثقيلة في شوارع إمارة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز