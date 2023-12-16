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المحطة الرئيسية الأخيرة في جولة التأهل لأولمبياد باريس 2024.. الإمارات تستضيف بطولة العالم للجودو 2024

12/16/2023 5:39:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمد الاتحاد الدولي للجودو بالإجماع فوز الإمارات باستضافة وتنظيم بطولة العالم للجودو في شهر مايو 2024، والتي تمثل الحدث الرئيسي للاتحاد الدولي.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو تلقيه اتصالاً من رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر أبلغه خلاله بموافقة "دولي الجودو" بالإجماع على اسناد بطولة العالم المقبلة لدولة الامارات "الشريك الرئيسي" والمهم للاتحاد الدولي للجودو منذ 2009.

وأضاف: "سيكون هذا الحدث العالمي هو المحطة الرئيسية الأخيرة في جولة التأهل لأولمبياد باريس 2024، بمشاركة أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم، ونحن على يقين بأننا سنرى أعلى مستوى من منافسات الجودو، وسط مشاركة قياسية من نخبة اللاعبين في العالم".

وتوجه سعادة الدرعي بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الدولي للجودو، معرباً عن أمله في تنظيم استثنائي للبطولة لتأكيد المكانة العالمية المتميزة لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات الكبرى.

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