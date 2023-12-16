الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يفكّر في استبدال فيليبس بحال رحيله في يناير

يفكّر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخطوة محتملة لاستبدال لاعب وسطه الدولي كالفن فيليبس، بحال رحيله عن "سيتيزنس" في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وارتبط اسم فيليبس بقوّة بالرحيل عن ملعب الاتحاد، بعد مشوار متذبذب مع الفريق.

أخفق ابن الثامنة والعشرين في شقّ طريقه نحو التشكيلة الأساسية لغوارديولا، بعد 18 شهراً من انتقاله من ليدز يونايتد.

وفيما أكّد المدرب الفذّ عدم تفكيره بالفترة الشتوية، إلا أنه قد يعيد النظر بحال تقلّص عدد لاعبيه في خط الوسط.

قال بيب الجمعة عشية مواجهته مع ضيفه كريستال بالاس في البريميرليغ "لا أفكّر بشيء راهناً. يتوقّف الأمر على رحيلهم أو بقائهم".

تابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق "بعض اللاعبين يبقون، والبعض الآخر يرحلون. يتوقّف الأمر على التشكيلة وعما إذا كانت قادراً على التعويل على لاعبين شبّان في بعض اللحظات".

وحسم غوارديولا رحيل فيليبس عن تشكيلته في الفترة المقبلة "أتخيّل الفريق وأجد صعوبة في رؤيته (ضمن التشكيلة)".

وفي ظهور نادر، سجّل فيليبس لمصلحة سيتي منتصف الأسبوع، من ركلة جزاء في المباراة التي انتهت لمصلحة سيتي أمام النجم الأحمر الصربي 3-2 في ختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، عندما دفع غوارديولا بتشكيلة احتياطية بعد ضمان تأهله إلى دور الـ16.

تابع المدرب الإسباني "كالفن لاعب معنا. لا أريد توقّع أي شيء على الاطلاق. الجميع يعلم وضعه".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز