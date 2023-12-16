الديوان الأميري الكويتي ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم، عن وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقال الديوان في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية / كونا /.. "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وقد أعلن الديوان الأميري الكويتي في نوفمبر الماضي، عن دخول
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به.
وقد تولى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (مواليد 25 يونيو 1937) منذ 29 سبتمبر 2020، وهو الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق.
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