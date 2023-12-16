الديوان الأميري الكويتي ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح



أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم، عن وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال الديوان في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية / كونا /.. "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقد أعلن الديوان الأميري الكويتي في نوفمبر الماضي، عن دخول

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به.

وقد تولى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (مواليد 25 يونيو 1937) منذ 29 سبتمبر 2020، وهو الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق.

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