وفاة أمير دولة الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 13:13
أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت عن وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وفما يلي نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا):
"ببالغ الحزن والاسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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