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وفاة أمير دولة الكويت

12/16/2023 5:28:04 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 13:13


أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت عن وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وفما يلي نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا):


"ببالغ الحزن والاسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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