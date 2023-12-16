وفاة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

MENAFN - Palestine News Network ) الكويت/PNN-أعلن التلفزيون الكويتي، ظهر اليوم السبت، عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفيما يلي نبذة عن الأمير الراحل، وفقا لما ذكره موقع الديوان الأميري بالكويت:

- تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وكان قد تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006.

- تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.

- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003.

- تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.

- تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.

- تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.

- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978 .

- محافظاً لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.

- من مواليد 25 يونيو 1937، وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت.