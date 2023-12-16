وفاة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

(MENAFN
- Palestine News Network )
الكويت/PNN-أعلن التلفزيون الكويتي، ظهر اليوم السبت، عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وفيما يلي نبذة عن الأمير الراحل، وفقا لما ذكره موقع الديوان الأميري بالكويت:
- تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وكان قد تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006.
- تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 16 أكتوبر 2003.
- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003.
- تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 1994.
- تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 2 أبريل 1991.
- تولى منصب وزير الدفاع بتاريخ 26 يناير 1988.
- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978 .
- محافظاً لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962.
- من مواليد 25 يونيو 1937، وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت.
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